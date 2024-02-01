Kocaeli'de korkutan olay: Fabrikayı basarak çalışanları rehin aldı İsrail ordusunun Gazze'ye yönelik saldırını protesto etmek için fabrikaya girip çalışanları rehin alan adam korku dolu anlara sebep oldu.

DHA

Kocaeli'de rehine krizi emniyeti harekete geçirdi.

İsrail'in Gazze'ye yönelik hain saldırıları her geçen gün şiddetini artırarak devam ediyor.

Çoğu kişi İsrail'i destekleyen firmaları boykot ederken kimisi farklı yöntemlere başvuruyor.

Bunlardan biri de Gebze ilçesinde meydana geldi.

Fabrika çalışanlarını rehin aldı

Saat 15.00 sularında henüz kimliği belirlenemeyen bir şüpheli, elindeki silahla ABD'ye ait üretim fabrikasının ana binasına giriş yaptı.

Şüpheli şahıs İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek adına fabrika çalışanlarını rehin aldı.

Polis ekipleri harekete geçti

Fabrika'da çalışan diğer işçilerinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ayrıca fabrikanın önüne özel harekat polisleri yönlendirilirken cadde araç ve yaya geçişine kapatıldı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)