Kocaeli'de koronadan ölen adamın, sosyal medya paylaşımı yürekleri burktu

Koronavirüse yakalanan ve hastanedeki tedavisi sırasında sosyal medya üzerinden "En kısa sürede aranızda olurum" diye mesaj paylaşan genç adam, yaşamını yitirdi.

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde yaşayan 35 yaşındaki Ersin Özsoy isimli vatandaş, bir süre önce koronavirüse yakalandı.

Sağlık durumunun ağırlaşmasının üzerine yoğun bakımda tedavi altına alınan Özsoy, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

AŞI YAPTIRMADI

Hayatını kaybeden Özsoy’un cenazesi, Körfez Asri Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlanırken aşı yaptırmadığı da öğrenildi.

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SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMI YÜREKLERİ BURKTU

Özsoy, “Arayıp soruyorsunuz, hepinizden Allah razı olsun. Bazen konuşamıyorum, oksijen tedavim devam ediyor. Konuşmam ve efor sarf etmem yasak. O yüzden kusura bakmayın. En kısa sürede aranızda olurum Allah nasip ederse, O her şeyi bilen ve işitendir.” ifadelerine yer verdi.



