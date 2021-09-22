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- Kocaeli'de koronadan ölen adamın, sosyal medya paylaşımı yürekleri burktu
Kocaeli'de koronadan ölen adamın, sosyal medya paylaşımı yürekleri burktu
- İHA
- 22.09.2021 - 16:03
- Güncelleme : 22.09.2021 - 16:12
Kocaeli’nin Körfez ilçesinde yaşayan 35 yaşındaki Ersin Özsoy isimli vatandaş, bir süre önce koronavirüse yakalandı.
Sağlık durumunun ağırlaşmasının üzerine yoğun bakımda tedavi altına alınan Özsoy, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
AŞI YAPTIRMADI
Hayatını kaybeden Özsoy’un cenazesi, Körfez Asri Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlanırken aşı yaptırmadığı da öğrenildi.
Kocaeli'de koronadan ölen adamın, sosyal medya paylaşımı yürekleri burktu VİDEO
SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMI YÜREKLERİ BURKTU
Özsoy, “Arayıp soruyorsunuz, hepinizden Allah razı olsun. Bazen konuşamıyorum, oksijen tedavim devam ediyor. Konuşmam ve efor sarf etmem yasak. O yüzden kusura bakmayın. En kısa sürede aranızda olurum Allah nasip ederse, O her şeyi bilen ve işitendir.” ifadelerine yer verdi.