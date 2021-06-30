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Kocaeli'de koronavirüs aşısını çalma sebebi pes dedirtti

Kocaeli'de koronavirüs aşısını çalma sebebi pes dedirtti

İzmit'te bir aile sağlığı merkezine girerek aşı olduktan sonra koronavirüs aşısı çalan şahsın eski sağlık çalışanı olduğu belirlendi. Şahsın, aşıyı koleksiyon yapmak için çaldığı ortaya çıktı.