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    Kocaeli'de koronavirüs aşısını çalma sebebi pes dedirtti

    İzmit'te bir aile sağlığı merkezine girerek aşı olduktan sonra koronavirüs aşısı çalan şahsın eski sağlık çalışanı olduğu belirlendi. Şahsın, aşıyı koleksiyon yapmak için çaldığı ortaya çıktı.
    • İHA
    • 30.06.2021 - 16:39
    • Güncelleme : 30.06.2021 - 16:44
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    Kocaeli'de koronavirüs aşısını çalma sebebi pes dedirtti

    Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bulunan bir aile sağlığı merkezinde meydana gelen olayda iddiaya göre İzmit Gündoğdu 3 Nolu Aile Sağlığı Merkez'inde 16.00 sıralarında gelen ve aşı olan eski sağlık çalışanı N.A.B., aşıların bulunduğu odanın önünde bir süre bekledi.

    ESKİ SAĞLIK ÇALIŞANI, KORONA AŞISINI ÇALDI

    Koridorda ve aşı odasında kimsenin bulunmadığı anı bekleyen N.A.B., içeriye girerek 6 doz aşı içeren 1 flakon koronavirüs aşısını çalarak binadan uzaklaştı.

    GÖZALTINA ALINDI

    Bir süre sonra durumu fark eden aile sağlığı merkezi çalışanları durumu polis ekiplerine bildirdi.

    Güvenlik kameralarından kimliği tespit edilen şahıs, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

    Kocaeli de koronavirüs aşısını çalma sebebi pes dedirtti #1

    KOLEKSİYON YAPMAK İÇİN ÇALMIŞ

    İfadesi alınan N.A.B., koleksiyon yapmak amacıyla aşıları çaldığını itiraf etti.

    Çalışan aşıya polis ekiplerince el konulurken, eski sağlık çalışanı N.A.B.'nin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

    İzmit'te koronavirüs aşısı çalan kişi yakalandı VİDEO

    Kocaeli de koronavirüs aşısını çalma sebebi pes dedirtti #2

    Kocaeli de koronavirüs aşısını çalma sebebi pes dedirtti #3

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