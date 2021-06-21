Üzerinde 15 kaçak yapı olduğu belirlenen ve bir kısmı TOKİ arazisine kurulduğu tespit edilen çiftliğin tahliyesi için, bölgeye ekipler sevk edildi.

Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde, İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan'ın çiftliğinde Haziran ayında incelemeler yapıldı.

Dilovası Belediyesi tarafından yapılan incelemeler sonucunda, çiftlik içinde 15 kaçak yapı olduğu belirlendi.

Ayrıca, çiftliğin bir kısmının TOKİ arazisine kurulduğu tespit edildi.

BELEDİYE ENCÜMENİ KARARI

Dilovası Belediyesi Encümeni yapılan tespitlerin ardından ruhsata bağlanabilecek yapıların ruhsatlı hale getirilmesi için 1 ay süre verilmesine, 775 Sayılı Gecekondu Kanunu’nun 18’inci maddesi kapsamına giren yapıların yıkılmasına, 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 42’nci maddesine göre tespit edilen 15 adet kaçak yapı için toplam 662 bin 794,44 lira para cezası uygulanmasına, Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulmasına karar verdi.

7 AĞUSTOS TARİHİNDE YIKILMASINA KARAR VERİLDİ

Belediye tarafından kaçak yapıların boşaltılması için verilen ek sürenin dolmasının ardından, Dilovası Belediyesi Encümeni tarafından 22 Temmuz tarihinde alınan kararla kaçak yapıların 7 Ağustos tarihinde yıkılmasına karar verildi.

Kocaeli’de Lütfü Türkkan’ın kaçak çiftliğinde tahliye çalışmaları VİDEO



YIKIM KARARI DURDURULDU

Alınan kararın durdurulması için Lütfü Türkkan’a ait Nezir Ağa Çiftliği Et Entegre Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi tarafından Dilovası Belediyesine, Kocaeli 1’inci İdare Mahkemesinde dava açıldı.

Dava sonucu, yıkım kararının durdurulmasına karar verildi.

EKİPLER SEVK EDİLDİ

Mahkemenin ardından kaçak çiftliğin tahliye edilmesi için verilen süre son buldu.

Dilovası Belediyesi, çiftliğin tahliye edilmesi için sabah saatlerinde yetkili elektrik dağıtım firması ekiplerini ve iş makinelerini bölgeye sevk etti.

HAYVANLAR TAHLİYE EDİLECEK

Türkkan’ın avukatları çiftlikte hazır bulunurken, jandarma ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı.

İncelemelerin devam ettiği çiftlikte çalışmaların tamamlanması ile kaçak yallarda bulunan hayvanların tahliye işlemine başlanacak.