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    Kocaeli'de metro çalışmasında kontrolsüz patlama

    Kocaeli'de metro çalışmasında kontrolsüz patlama

    Kocaeli'deki metro çalışmasında kontrolsüz patlama çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
    • İHA
    • 20.10.2021 - 14:08
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    Kocaeli'deki metro kazı çalışmalarında bir skandal yaşandı.

    Çalışmalar sırasında yapılması gereken patlamada yeterli güvenlik önlemi alınmadı.

    ORTALIK SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ

    Kontrolsüz şekilde patlatılan patlayıcıların etkisiyle ortalık savaş alanına döndü.

    Etrafa dağılan moloz parçaları nedeniyle bazı araçlar zarar görürken sürücüler de yaralandı.

    O anlar çevredeki vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı.

    Kocaeli'de metro çalışmasında kontrolsüz patlama VİDEO

    Kocaeli de metro çalışmasında kontrolsüz patlama #1

    Kocaeli de metro çalışmasında kontrolsüz patlama #2

    Kocaeli de metro çalışmasında kontrolsüz patlama #3

    Kocaeli de metro çalışmasında kontrolsüz patlama #4

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