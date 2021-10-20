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Kocaeli'de metro çalışmasında kontrolsüz patlama
Kocaeli'deki metro çalışmasında kontrolsüz patlama çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
- İHA
- 20.10.2021 - 14:08
Kocaeli'deki metro kazı çalışmalarında bir skandal yaşandı.
Çalışmalar sırasında yapılması gereken patlamada yeterli güvenlik önlemi alınmadı.
ORTALIK SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ
Kontrolsüz şekilde patlatılan patlayıcıların etkisiyle ortalık savaş alanına döndü.
Etrafa dağılan moloz parçaları nedeniyle bazı araçlar zarar görürken sürücüler de yaralandı.
O anlar çevredeki vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı.
Kocaeli'de metro çalışmasında kontrolsüz patlama VİDEO