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- Kocaeli'de minibüste 38 kaçak göçmen yakalandı, sürücü tutuklandı
Kocaeli'de minibüste 38 kaçak göçmen yakalandı, sürücü tutuklandı
Kocaeli'de, TEM Otoyolu'nda durdurulan minibüste bulunan 35 Suriye, 3 Bangladeş uyruklu kaçak göçmen yakalandı. Suriye uyruklu araç sürücüsü tutuklandı.
- DHA
- 12.08.2021 - 18:20
Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, TEM Otoyolu Kandıra gişeleri mevkiinde İstanbul istikametine gitmekte olan bir minibüsü durdurdu.
Minibüste kaçak göçmelerin olduğu görüldü. Aralarında çocukların da olduğu 35 Suriye, 3 Bangladeş uyruklu 38 kaçak göçmen yakalandı.
MİNİBÜSTEN 35 SURİYELİ VE 3 BANGLADEŞLİ ÇIKTI
Kaçak göçmenler işlemler için İl Göç İdaresi’ne götürüldü. Gözaltına alınan araç sürücüsü Suriye uyruklu H.M.A. ise adliyeye sevk edildi.
H.M.A. 'göçmen kaçakçılığı' suçundan tutuklandı.