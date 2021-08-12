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    Kocaeli'de minibüste 38 kaçak göçmen yakalandı, sürücü tutuklandı

    Kocaeli'de, TEM Otoyolu'nda durdurulan minibüste bulunan 35 Suriye, 3 Bangladeş uyruklu kaçak göçmen yakalandı. Suriye uyruklu araç sürücüsü tutuklandı.
    • DHA
    • 12.08.2021 - 18:20
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    Kocaeli'de minibüste 38 kaçak göçmen yakalandı, sürücü tutuklandı

    Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, TEM Otoyolu Kandıra gişeleri mevkiinde İstanbul istikametine gitmekte olan bir minibüsü durdurdu.

    Minibüste kaçak göçmelerin olduğu görüldü. Aralarında çocukların da olduğu 35 Suriye, 3 Bangladeş uyruklu 38 kaçak göçmen yakalandı.

    MİNİBÜSTEN 35 SURİYELİ VE 3 BANGLADEŞLİ ÇIKTI

    Kaçak göçmenler işlemler için İl Göç İdaresi’ne götürüldü. Gözaltına alınan araç sürücüsü Suriye uyruklu H.M.A. ise adliyeye sevk edildi.

    H.M.A. 'göçmen kaçakçılığı' suçundan tutuklandı.

    Kocaeli de minibüste 38 kaçak göçmen yakalandı, sürücü tutuklandı #1

    Kocaeli de minibüste 38 kaçak göçmen yakalandı, sürücü tutuklandı #2

    Kocaeli de minibüste 38 kaçak göçmen yakalandı, sürücü tutuklandı #3

    Kocaeli de minibüste 38 kaçak göçmen yakalandı, sürücü tutuklandı #4

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