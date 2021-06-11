Dalgıç Özcan Karabulut, müsilajın deniz yüzeyinden aylar önce denizaltında görüldüğünü ve deniz canlılarını olumsuz etkilediğini belirtti.

İzmit Körfezi'nde müsilajın neden olduğu tahribat, dalgıçlar tarafından kaydedildi.

Nikomedya Su Sporları ve Su Altı Avcılığı Spor Kulübü üyeleri, müsilajın deniz canlılarına verdiği zararı gözler önüne serdi.

"İLK ZAMANLAR ÇOK TEDİRGİN OLMADIK AMA.."

Müsilajın suyun altını sis tabakası gibi kapladığını ve ilk dönemler kendilerini çok tedirgin etmediğini belirten kulüp antrenörü Birol Şenkul, "Yaklaşık 20 yıldır İzmit Körfezi'nde dalıyorum. Suyun altında sis tabakası gibiydi müsilaj ve ilk sıralar bizi çok tedirgin etmedi.

Zıpkınla balık avı yaparken biz müsilajın arkasına saklanıyorduk ve balık da aynı şekilde bu duman tabakasının arkasına saklanıyordu.

Sudan çıkarken elbiselerimizin üzerine yapışıyordu sonra yüzeye çıkmaya başladı. Zeminin üzerini tül gibi örttü.

Canlıların oksijen alamamasına neden oldu. Yengeçler, deniz yıldızları, deniz kestaneleri zarar görmeye başladı" dedi.

Kocaeli'de müsilajın denizaltındaki tahribatı görüntülendi ViDEO

"ÖRÜMCEK AĞI GİBİ TABAKA HALİNE GELDİ"

Denizaltında müsilajın, balıkların solungaçlarını kapladığını söyleyen kulüp başkanı Cengiz Aslan, "En son dalış yaptığımızda 10-15 metrelerde müsilajın yeri bir mars yüzeyi gibi kaplayıp canlıların üzerini kapladığını gözlemledik.

Müsilajın zaman içinde toplanarak yüzeye doğru hareket etmeye çalıştığını ve örümcek ağı gibi birbirini tamamlayan büyük tabaka haline geldiğini gördük.

Kabuklu canlılar, balıkların solungaçlarına yapıştığını ve oksijen almalarını etkilediğini gördük. Yengeçlerin üzerini kaplayan tabaka sertleşip onların beslenmelerini ve solunum almalarını etkilediğine şahit olduk" diye konuştu.

"ÇEŞİTLİLİK FELAKETİN HABERCİSİ OLDU"

Müsilaj oluşmadan önce İzmit Körfezi'ndeki deniz canlılığının arttığını söyleyen dalgıç Özcan Karabulut, "Yaklaşık 5-6 yıldır İzmit Körfezi'nde dalış yapıyoruz. Geçtiğimiz senenin kışına girerken deniz altında çeşitlilik çok fazlaydı.

Akdeniz'e has bazı dülger, mercanlar, sinarit balıklarını gözlemledik ve bu çeşitlilik bizi sevindirmişti. Daha sonra da tuhaf bir hortum şeklinde hareket eden bir canlı gördük.

Ne olduğunu anlayamamıştık. Türkiye'ye özgü olmadığını biliyorduk. Yaklaşık 1 ay bizim sularımızda kaldı ve sonra parçalanıp kıyıya vurmaya başladı.

Biz bu çeşitliliğe seviniyorduk ama sanırım bir felaketin habercisi gibi bir şeydi galiba. Bu sene müsilaj belasıyla karşı karşıyayız" dedi.