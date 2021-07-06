Evlilik yolunda ilk adımı atan genç çiftin, nişan günü yaşadıkları talihsiz kaza kameralara yansıdı.

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde, Emrullah Parlak ve Gizem Demir çiftinin nişan töreninde herkesi şaşırtan bir kaza yaşandı.

Toplu fotoğraf çekiminden sonra masaya konulmaya çalışılan pasta bir anda devrildi.

GELİN GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Gizem Demir, o sırada masayı tutmaya çalıştı ancak başarılı olamadı. Olay üzerine çift ve davetliler büyük bir şok yaşadı. En mutlu gününde pasta kesemeyen gelin Gizem Demir, gözyaşlarına hakim olamadı.

Konuklar ise "Boşver olan pastaya olsun, size bir şey olmasın" diyerek ortamı yumuşatmaya çalıştı.

Kocaeli'de nişan pastası devrilen gelin ağladı

