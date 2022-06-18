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    Kocaeli'de PKK kamplarında eğitim alan 2 kişi yakalandı

    Polisin Darıca ve Başiskele ilçelerine düzenlediği operasyonda terör örgütü PKK'nın kamplarında silahlı eğitim alan 2 kişi gözaltına alındı.
    • 18.06.2022 - 12:17
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    Kocaeli'de PKK kamplarında eğitim alan 2 kişi yakalandı

    GÜvenlik güçlerinin terörle mücadelesi kararlılıkla sürüyor..

    Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK'nın Suriye kolu PYD/YPG'nin üyelerine yönelik operasyon düzenledi.

    2 kişi yakalandı

    Darıca ve Başiskele ilçelerindeki operasyonla C.M. ve S.E. yakalandı.

    DHA'nın haberine göre gözaltına alınan 2 kişinin, 2012 ve 2017 yıllarında terör örgütüne katıldığı, YPG kamplarında sözde silahlı ideolojik eğitim aldığı tespit edildi.

    Adliyeye sevk edilen C.M. ve S.E., çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    Kocaeli de PKK kamplarında eğitim alan 2 kişi yakalandı #1

    Kocaeli de PKK kamplarında eğitim alan 2 kişi yakalandı #2


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