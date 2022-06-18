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Kocaeli'de PKK kamplarında eğitim alan 2 kişi yakalandı
Polisin Darıca ve Başiskele ilçelerine düzenlediği operasyonda terör örgütü PKK'nın kamplarında silahlı eğitim alan 2 kişi gözaltına alındı.
- 18.06.2022 - 12:17
GÜvenlik güçlerinin terörle mücadelesi kararlılıkla sürüyor..
Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK'nın Suriye kolu PYD/YPG'nin üyelerine yönelik operasyon düzenledi.
2 kişi yakalandı
Darıca ve Başiskele ilçelerindeki operasyonla C.M. ve S.E. yakalandı.
DHA'nın haberine göre gözaltına alınan 2 kişinin, 2012 ve 2017 yıllarında terör örgütüne katıldığı, YPG kamplarında sözde silahlı ideolojik eğitim aldığı tespit edildi.
Adliyeye sevk edilen C.M. ve S.E., çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.