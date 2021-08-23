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    Kocaeli'de polisin durdurduğu araçta 50 kaçak göçmen yakalandı

    Kocaeli'de polisin durdurduğu araçta 50 kaçak göçmen yakalandı

    Kocaeli’de TEM Otoyolu'nda polis tarafından durdurulan bir araçta bulunan 50 kaçak göçmen yakalandı.
    • DHA
    • 23.08.2021 - 19:53
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    Emniyet güçlerinin kaçak göçmenlerle mücadelesi hız kesmeden devam ediyor.

    Son olarak Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü tarafından, göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik, TEM Otoyolu’nda öğlen saatlerinde denetim yapıldı.

    MİNİBÜSTEN 50 KAÇAK GÖÇMEN ÇIKTI

    Gerçekleştirilen denetim sırasında, seyir halinde olan camları siyah filme kaplanmış bir minibüs, ekiplerin şüphesi üzerine durduruldu.

    Ekiplerin durdurduğu minibüs içerisinden Türkiye'ye kaçak yollarla girdiği belirlenen 50 düzensiz göçmen çıktı.

    Kocaeli'de polisin durdurduğu araçta 50 kaçak göçmen yakalandı VİDEO

    3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

    Ekipler tarafından yakalanan göçmenler, Kocaeli İl Göç İdaresi Müdürlüğüne götürülürken, araçta bulunan sürücü ve organizatör olduğu değerlendirilen 3 kişi gözaltına alındı.

    Gözaltına alınan şahısların emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

    Kocaeli de polisin durdurduğu araçta 50 kaçak göçmen yakalandı #1

    Kocaeli de polisin durdurduğu araçta 50 kaçak göçmen yakalandı #2

    Kocaeli de polisin durdurduğu araçta 50 kaçak göçmen yakalandı #3

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