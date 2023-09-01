İHA

Kavurucu sıcaklar yurt genelinde etkisini sürdürüyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarıları sonrasında Kocaeli'nin İzmit ilçesinde sağanak yağmur etkili oldu.

Hava sıcaklıklarının 28 derece ölçüldüğü Kocaeli’de aniden bastıran yağmur, hayatı olumsuz etkiledi.

Kenti köpük kapladı

Öte yandan yağmur sebebiyle sokak ve caddelerde su birikintileri oluşurken, Sanayi Mahallesi Mezbaha Caddesi köpükle kaplandı.

Caddede köpük baloncukları oluşurken, araçlar ilerlemekte zorluk çekti.

Telefonlarına sarılan vatandaşlar ise olan biteni kaydetti. Köpüğün sebebi ise bilinmiyor.

"Sokak jakuzi gibi köpürmeye başladı"

Yağmur sonrası birden köpüklerin çıktığını söyleyen Levent Aykut Yıldız, şunları söyledi:

Saat 12.00 sıralarında bir anda yağmur yağmaya başladı. Bayağı sağanak yağış başladı, daha sonra yol köpürdü. Sonra yol komple köpük oldu, buradan sanayinin girişine kadar. Geçmişte böyle bir şey olmamıştı, ilk defa oldu.



Şaşırdık biz de. Sağanak yağış vardı, arabaların üstünü kapatıyorduk. Bir anda sokak jakuzi gibi köpürmeye başladı. Ya yoldan geçerken bir şey döküldü ya da kanalizasyona bir şey karıştı o köpürdü muhtemelen.



Sokak tamamen bembeyaz oldu. Gelip geçenler çok şaşırdı. Hatta arabaya bindik video çektik, yolda görenler bayağı şaşkın şekilde bakıyorlardı. Kimisi arabadan inip köpükleri çekmeye çalışıyordu. Hiçbir yere başvurmadık, zaten kendi kendine gitti.