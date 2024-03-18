Kocaeli'de sanayi tüpü patladı: Hayatını kaybedenler var Bir fabrikada bulunan sanayi tüpünün patlamasıyla 2 kişi hayatını kaybederken, 6 işçi yaralandı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Kocaeli'de hareketli anlar yaşandı.

Bölgedeki bir fabrikada sanayi tüpünde patlama meydana geldi.

Olayda ilk belirlemelere göre 2 kişinin hayatını kaybettiği, 6 kişinin yaralandığı kaydedildi.

Ekipler bölgede çalışmalarını sürdürürken olayla ilgili de soruşturma başlatıldığı belirtildi.

"AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi"

Kocaeli Valiliği'nden konuya ilişkin yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Bugün 112 Acil Çağrı Merkezi'ne iletilen ihbara göre; Kocaeli ili Gebze ilçesi Pelitli mevkiinde bulunan bir fabrikada sanayi tüpünün patladığı bilgisi alınır alınmaz Vali Seddar Yavuz’un talimatları doğrultusunda bölgeye güvenlik güçleri, AFAD ve sağlık ekipleri yönlendirilmiştir.

"Olay bütün yönleriyle inceleniyor"

Bölgeden alınan ilk bilgilere göre 2 vatandaşımızın patlama anında vefat ettiği, 6 kişinin de yaralı olarak çevredeki hastanelere sevk edildiği anlaşılmıştır.

Olay bütün yönleriyle incelenmekte olup, vefat eden kardeşlerimize Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralılarımıza da acil şifalar diliyoruz."