Kocaeli'de sınava giren öğrencinin testi pozitif çıktı

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Kocaeli'de Milli Savunma Üniversitesi sınavına giren öğrenci, sınav öncesinde yaptırdığı koronavirüs testinin pozitif çıkması sonrasında salona gelen ekipler tarafından ayrı bir sınıfa alındı.

Kocaeli'de Milli Savunma Üniversitesi sınavına girecek olan bir öğrenci, sınavdan bir gün önce hissettiği rahatsızlık sonucu gittiği hastanede koronavirüs testine girdi.

TEST SONUCUNU BEKLEMEDEN SINAVA GİRDİ

Öğrenci ardından testin sonucunu almadan İzmit'te bulunan Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Kampüsünde Milli Savunma Üniversitesi sınavına girdi.

Sınav sırasında öğrencinin test sonucunun pozitif çıktığını belirleyen İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri, üniversiteye giderek öğrenciyi ayrı bir sınıfa aldı.

12 ÖĞRENCİ 4 GÖZETMEN İZOLASYONA ALINDI

Burada sınavını tamamlayan öğrenci, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Öğrenci ile aynı salonda sınava giren 12 öğrenci ile 4 gözetmen de evlerinde izolasyon altına alındı.