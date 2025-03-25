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İHA

Kocaeli'de şehir genelinde sık sık yaşanan trafik kazaları, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi kameraları ile kaydedildi.

Görüntülerde, sürücülerin aceleci davranışları ve trafik kurallarına uymamaları dikkat çekti.

DİKKATSİZLİK KAZAYA DAVETİYE ÇIKARDI

Kaydedilen bazı kazalarda, dikkatsiz sürücülerin trafik ışıklarını ihlal ettiği, hız sınırlarını aştığı ve aniden şerit değiştirdiği görülüyor.

Bu tür hatalar, maddi hasarın yanı sıra yaralanmalı kazalara da yol açıyor.

KURAL TANIMAZLIK CAN ALIYOR

Yetkililer, sürücülere daha dikkatli olmaları yönünde çağrı yaparken, trafik kurallarına uymamanın ciddi sonuçlar doğurabileceğini hatırlattı.

Özellikle hız limitlerine uyulması ve dikkatsiz sürüşten kaçınılması gerektiği vurgulandı.