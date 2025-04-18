İHA
Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde, taksiyle motosikletin kafa kafaya çarpışması sonucu motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.
Kaza anı ise çevredeki bir güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
TAKSİ SÜRÜCÜSÜ YARA ALMADAN KURTULDU
A.Ö. idaresindeki motosiklet, K.B.'nin kullandığı taksiyle çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü savrulurken, taksi sürücüsü kazayı yara almadan atlattı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
YARALANAN SÜRÜCÜ HASTANEYE KALDIRILDI
Ağır yaralı motosiklet sürücüsü, ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Güvenlik kamerası görüntülerinde, motosiklet sürücüsünün savrulması ve taksi sürücüsünün yardım için araçtan inmesi yer aldı.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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