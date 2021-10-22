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    Kocaeli'de TEM'de durdurulan araçta 17 düzensiz göçmen bulundu

    Polis ekiplerinin tespit ettiği kaçak göçmenler göç idaresine teslim edilirken, göçmen kaçakçılığı yapan şahıs ise gözaltına alındı.
    • İHA
    • 22.10.2021 - 08:55
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    Kocaeli'de TEM'de durdurulan araçta 17 düzensiz göçmen bulundu

    Güvenlik güçleri kaçak yollarla ülkeye giren göçmenleri tespit etmeye devam ediyor.

    Polis ekipleri, Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde kontrol noktası oluşturdu.

    17 DÜZENSİZ GÖÇMEN

    Şüphe üzerine durdurulan minibüste, 17 düzensiz göçmen olduğu tespit edildi.

    Kocaeli de TEM de durdurulan araçta 17 düzensiz göçmen bulundu #1

    GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞINDAN GÖZALTINA ALINDI

    Yasa dışı yollarla ülkeye girdiği belirlenen göçmenler, ekipler tarafından İl Göç İdaresine teslim edilirken, 'göçmen kaçakçılığı' yaptığı belirlenen B.B. ise gözaltına alındı.

    SERBEST BIRAKILDI

    Bir süre sonra mahkemeye çıkarılan şahıs, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

    Kocaeli de TEM de durdurulan araçta 17 düzensiz göçmen bulundu #2

    Kocaeli de TEM de durdurulan araçta 17 düzensiz göçmen bulundu #3

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