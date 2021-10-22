Kocaeli'de TEM'de durdurulan araçta 17 düzensiz göçmen bulundu

Polis ekiplerinin tespit ettiği kaçak göçmenler göç idaresine teslim edilirken, göçmen kaçakçılığı yapan şahıs ise gözaltına alındı.

Güvenlik güçleri kaçak yollarla ülkeye giren göçmenleri tespit etmeye devam ediyor.

Polis ekipleri, Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde kontrol noktası oluşturdu.

17 DÜZENSİZ GÖÇMEN

Şüphe üzerine durdurulan minibüste, 17 düzensiz göçmen olduğu tespit edildi.

GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞINDAN GÖZALTINA ALINDI

Yasa dışı yollarla ülkeye girdiği belirlenen göçmenler, ekipler tarafından İl Göç İdaresine teslim edilirken, 'göçmen kaçakçılığı' yaptığı belirlenen B.B. ise gözaltına alındı.

SERBEST BIRAKILDI

Bir süre sonra mahkemeye çıkarılan şahıs, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.