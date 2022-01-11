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- Kocaeli'de tramvay altına giren kedi kamerada
Kocaeli'de tramvay altına giren kedi kamerada
Raylara inerek ölümle burun buruna gelen kedi, kendisini gören güvenlik görevlisinin acil durum butonuna basmasıyla kurtarıldı.
- DHA
- 11.01.2022 - 16:29
Kocaeli'nin İzmit Milli İrade Meydanı'ndaki tramvay durağında bekleyen kedi, yolcular inerken tramvayın altına girdi.
Durumu fark eden güvenlik görevlisi Rıfat Demir, koşarak tramvay kapısında bulunan acil durum butonuna bastı.
GÜVENLİĞİN DİKKATİ SAYESİNDE KURTULDU
Tramvayın hareket etmesini engelleyen Demir, rayda gezinmeye başlayan kediyi kurtardı. O anlar ise güvenlik kameralarınca saniye saniye kaydedildi.
Kocaeli'de tramvayın altına giren kediyi, güvenlik görevlisinin dikkati kurtardı