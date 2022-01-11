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    Kocaeli'de tramvay altına giren kedi kamerada

    Raylara inerek ölümle burun buruna gelen kedi, kendisini gören güvenlik görevlisinin acil durum butonuna basmasıyla kurtarıldı.
    • DHA
    • 11.01.2022 - 16:29
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    Kocaeli'de tramvay altına giren kedi kamerada

    Kocaeli'nin İzmit Milli İrade Meydanı'ndaki tramvay durağında bekleyen kedi, yolcular inerken tramvayın altına girdi.

    Durumu fark eden güvenlik görevlisi Rıfat Demir, koşarak tramvay kapısında bulunan acil durum butonuna bastı.

    GÜVENLİĞİN DİKKATİ SAYESİNDE KURTULDU

    Tramvayın hareket etmesini engelleyen Demir, rayda gezinmeye başlayan kediyi kurtardı. O anlar ise güvenlik kameralarınca saniye saniye kaydedildi.

    Kocaeli'de tramvayın altına giren kediyi, güvenlik görevlisinin dikkati kurtardı

    Kocaeli de tramvay altına giren kedi kamerada #1

    Kocaeli de tramvay altına giren kedi kamerada #2

    Kocaeli de tramvay altına giren kedi kamerada #3

    Kocaeli de tramvay altına giren kedi kamerada #4


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