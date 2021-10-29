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    Kocaeli'de tren kazası

    Kocaeli'nin Gebze ilçesinde seyir halindeki yolcu treni kaza yaptı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
    • İHA
    • 29.10.2021 - 11:48
    • Güncelleme : 29.10.2021 - 11:51
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    Kocaeli'de tren kazası

    Kocaeli'de Gebze ilçesi Barış Mahallesi'nde saat 11.00 sıralarında seyir halindeki yolcu treni kaza yaptı.

    Kaza ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

    BÖLGEDEKİ ÇALIŞMA SÜRÜYOR

    Ekiplerin bölgedeki çalışmaları sürüyor.

    Kocaeli de tren kazası #1

    Kocaeli de tren kazası #2

    Kocaeli de tren kazası #3

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