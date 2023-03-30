Kocaeli'de yerli otomobil Togg'un çıktığı adam: Bize çıkmasından çok aracın yola çıkması önemliydi Milli otomobil Togg'un C-SUV T10X modelinin uzun menzilli otomobilini satın almaya hak kazanan adam önemli olanın aracın yola çıkması olduğunu vurguladı.

DHA

Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Togg'un kura sonuçları belli oldu.

Ön siparişlerini veren vatandaşlar, heyecanlı bir şekilde yeni otomobillerinin trafiğe çıkacağı günü bekliyor.

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde yaşayan emekli Abdulkadir Küpeli, yerli ve milli otomobil Togg’u satın almak için ön sipariş sürecine başvurdu.

Başvuru yapan 177 bin 467 kişiden biri olan Küpeli, C-SUV T10X’in uzun menzilli otomobilini satın almaya hak kazandı.

Duygularını ifade eden Küpeli, otomobilin kendisine çıkmasından daha önemli olanın trafiğe çıkması olduğunu vurguladı.

"Bize çıkmasından çok aracın yola çıkması önemliydi"

Kendisinin 6 bin 34’üncü talihli olduğunu belirten ve bundan dolayı yaşadığı gururu dile getiren Abdulkadir Küpeli duygularını şöyle aktardı:

Bu araç, Türkiye’nin ilk yerli ve milli aracı, öncelikle o yüzden başvurmak istedim. Daha sonra kendi çocuklarıma talimat verdim onlar da başvuru işlemlerini yaptılar. Allah bize nasip etti bu aracı.



Bize çıkmasından çok aracın yola çıkması önemliydi. Bizim için önemli olan buydu. Türkiye’nin gururu, bizim için de onurlu ve gururlu bir olay. Bu nedenle başvurmak istedim ve bize çıktı.

"Hangi renk olacağı bizim için fark etmez"

Haberi aldığı sırada büyük sevinç yaşadıklarını anlatan Küpeli şöyle konuştu: