Kocaeli'de yola çıkan büyükbaş hayvanlar trafiği kilitledi Otlanmaları için bırakılan büyükbaş hayvanlar yola çıkınca trafik kilitlenirken sürücülerden biri, aracından inerek hayvanlara çobanlık yapıp yolu açtı.

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İHA

Kocaeli'de yola çıkan inekler sürücülere zor anlar yaşattı.

Dilovası ilçesinde otlamaları için bırakılan 4 büyükbaş hayvan, TEM otoyolu gişelerine girince kendilerini yolun ortasında buldu.

Geri dönmeyen hayvanlar, Sakarya-Ankara istikametine ilerlemeye başladı.

Dakikalarca hayvanların ilerlemesini beklediler

Yolun ortasında araçlara aldırış etmeden ilerleyen büyükbaş hayvanlar, aniden sürücülerin önüne çıktı.

İnekleri fark eden sürücüler kontrollü şekilde ilerlerken gözlerine inanamadı.

Yolun ortasında duran inekler sebebiyle bazı araçlar ilerleyemedi. Kimi sürücüler dakikalarca hayvanların çekilmesini beklerken kimisi ise araçtan inerek hayvanları kenara almaya çalıştı.

İnekleri kovaladı

Bazı sürücülerin korna çalması da fayda etmeyince araçtan inen bir yolcu, ineklere adeta çobanlık yaparak gişelere doğru kovaladı.

O anlar kamerada

Sürücünün hayvanları kovaladığı o anlar, çevredeki vatandaşların cep telefonu kameralarına saniye saniye yansıdı.

İneklerin araç sürücüleriyle imtihanı renkli görüntüler oluştururken, izleyenlere tebessüm ettirdi.

Şaşırdığını söyleyen bir araç sürücüsü ise "Valla hiç hoş değil hangi çağda yaşıyoruz. Bunların acaba sahipleri yok mu?" dedi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)