DHA

Türkiye, sayılı günler sonra sandık başına giderek yerel yöneticileri seçecek..

Bu kapsamda adaylar vaatlerini ve projelerini seçmenlere anlatmayı sürdürüyor.

Ancak tansiyon zaman zaman yükseliyor..

Özellikle CHP'de gördüğümüz bu durum, bu kez Zafer Partisi'nde yaşandı..

Partililer birbirine girdi

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Başiskele ilçesinde bulunan otelde partisinin aday tanıtım toplantısına katıldı.

Programda İl Başkanı Ender Oğuz'un konuştuğu esnada partililer arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Ümit Özdağ partililere bağırdı

Çıkan tartışma kavgaya dönüşürken, Genel Başkan Özdağ, yaşanan duruma çok sinirlendi.

Kavga eden partililere bağıran Özdağ, şunları söyledi:

"Hepiniz susun, oturun yerinize, konuşacağım dinleyeceksiniz"

Hepiniz susun, oturun yerinize. Bir daha böyle bir şey istemiyorum. Herkes yerine geçsin. Bir daha partimde böyle bir şey istemiyorum. Afganlar mı geldi buraya? Suriyeliler mi girdi içeri? Herkes içeriye. Konuşacağım, dinleyeceksiniz.