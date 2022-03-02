Kocaeli'deki gencin Türk bayrağı talebi gerçekleşti

Büyükşehir Belediyesi tarafından, yaşadığı mahalledeki direğe Türk bayrağı çekilen özel gereksinimli genç Emre Dolaner, "Hayalim gerçek oldu, ay yıldızlı bayrağımız hiçbir zaman yere inmez" dedi.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Kartepe ilçesi Avluburun Mahallesi'nde ailesiyle birlikte yaşayan özel gereksinimli genç Emre Dolaner’in, mahallesine Türk bayrağı dikilmesi hayalini gerçeğe dönüştürdü.

Dolaner’in, mahalle meydanına Türk bayrağı dikilmesi yönünde talebi, muhtar Halil İbrahim Akyol aracılığıyla Başkan Büyükakın’a iletildi.

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, GENCİN İSTEĞİNİ YERİNE GETİRDİ

En yakın zamanda Emre Dolaner’in talebini yerine getireceği sözünü veren Büyükakın, Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı’na gereğinin yapılması konusunda talimat verdi.

TÜRK BAYRAĞI HAYALİ GERÇEKLEŞTİ

Kırsal Hizmetler Şube Müdürlüğüne bağlı A Takımı ekiplerince gerçekleştirilen keşif sonucunda, bayrak direğinin Avluburun Meydanı'ndaki Gönüllü İtfaiye Müfreze binasının olduğu yere dikilmesi kararlaştırıldı.

Ekipler, kısa sürede bayrak direğinin montajını belirlenen alanda gerçekleştirdi.

"AY YILDIZLI BAYRAĞIMIZ HİÇBİR ZAMAN YERE İNMEZ"

Dolaner, "Şimdi hayalim gerçek oldu. Bu hayalimin gerçekleşmesinde emeği geçen Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’a, muhtarımıza ve belediye ekiplerine teşekkür ediyorum. Bizdeki bu vatan ve bayrak sevgisi oldukça, ay yıldızlı bayrağımız hiçbir zaman yere inmez." diye konuştu.