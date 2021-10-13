İş yeri tabelasından isminin silindiğini gören ortak, şaşkınlıkla diğer ortağıyla tartışmaya başladı. Çıkan tartışmada, şahıslar birbirine yumruklarla saldırdı.

Kocaeli'de kuaförlük yapan Halil Yılmazkart, yaklaşık 1 yıl önce dükkanlarını satarak, Murat Çerkes ile birlikte kuaför ve güzellik merkezi açtı.

Bir süre çalışmalarını sürdüren ikili, daha sonra anlaşmazlık yaşadı.

Yaklaşık 3 hafta önce iş yerine gelen Yılmazkart, tabelada yazan "Halil Yılmazkart" isminin kapatıldığını gördü.

10 KİŞİ TARAFINDAN DARBEDİLDİ

İsminin tabeladan silindiğini görünce neye uğradığını şaşıran Yılmazkart, sebebinin öğrenmek için içeri girdi. Yılmazkart ve babası İsmet Yılmazkart, iddiaya göre merkezin ortağı Murat Çerkes ve çalışan 10 kişi tarafından darbedildi.

ŞİKAYETÇİ OLDU

Elindeki evraklarla birlikte polis merkezine giden Yılmaz, ortağından ve olaya karışanlardan şikayetçi oldu. 3 haftadır iş yerine giremeyen, çalışamayan Yılmazkart, Murat Çerkes hakkında bazı iddialarda bulundu.

"10 KİŞİ TARAFINDAN GASP VE DARBEDİLDİM"

Güzellik merkezi ve kuaför olarak işletilen plazanın, şahsına ait olduğunu söyleyen Yılmazkart, "Hiçbir şekilde başka bir kişinin evraklarının geçerlilik dahilinde değildir. Bunu istediğiniz kurumlardan tarafından onaylatıp, araştırabilirsiniz. Olay günü her sabah olduğu gibi ailemle birlikte iş yerime gelmiştim. Sabah saat 09.30 sıralarıydı. Salonuma girmeden önce tabelanın üzerindeki ismimin siyah film ile kapatıldığını gördüm. Bunun vermiş olduğu şok ile içeri girdiğimde, içerideki 10 kişi tarafından gasp ve darbedildim. Babam ve ben birlikte darbedildik, hem de merkezimizin önünde. Şu anda hala içeride sahtekarlık dönüyor. Arkamda görmüş olduğunuz binada evrakta sahtecilik yapıldı." dedi.

Kocaeli'deki güzellik merkezi ortakları, yumruklarla birbirini darbetti VİDEO











"50'YE YAKIN PERSONELİM VARDI"

Merkezde kendisinin işe aldığı hiçbir personelin çalışmadığını vurgulayan Yılmazkart, "Benim 50'ye yakın personelim vardı, şu anda hiçbiri yok." dedi.