Kocaeli’deki kazada şehit olan Orkun Eyice, memleketinde son yolculuğuna uğurlandı

Kocaeli’deki kazada şehit olan Orkun Eyice, memleketinde son yolculuğuna uğurlandı

Şehit Uzman Onbaşı Orkun Eyice‘nin memleketinde yapılan törende annesi, oğlunun fotoğrafını göğsüne bastırarak, gözyaşı döktü.

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde 13 Ağustos’ta freni boşalan jandarma midibüsünün önce park halindeki otomobile, ardından da cami inşaatının duvarına çarpması sonucu yaralanan, tedavi gördüğü hastanede dün şehit olan Jandarma Uzman Onbaşı Orkun Eyice (23) için memleketi Ordu’nun Kumru ilçesinde tören düzenlendi.

Eyice'nin Türk bayrağına sarılı tabutu, meslektaşları tarafından cenaze nakil aracından alınarak Kumru ilçe stadına getirildi.

Burada şehidin annesi Sezer Eyice, tören boyunca elinde bulunan oğlunun fotoğrafını öperek göğsüne bastırdı.

“BENİ BIRAKIP NERELERE GİTTİN?”

Anne Sezer Eyice, “Oğlum beni, bırakıp nerelere gittin” diyerek ağıt yaktı. Sezer Eyice, yakınları tarafından teselli edilmeye çalışıldı.

Şehit Orkun Eyice, memleketinde son yolculuğuna uğurlandı VİDEO

SİLAH ARKADAŞLARI DA TÖRENE KATILDI

Şehit Eyice’nin Kocaeli’deki asker arkadaşları da törene katıldı.

Gözyaşlarını tutamayan askerlere sarılan Sezer Eyice, ‘Ağlamayın’ diyerek, moral vermeye çalıştı.

GÖZYAŞLARI ARASINDA SONSUZLUĞA UĞURLANDI

Şehit Orkun Eyice'nin cenazesi, İl Müftüsü İsmail Çiçek'in kıldırdığı cenaze namazın ardından Ağacaalantürk Mahallesi'ndeki aile kabristanlığında gözyaşları arasında toprağa verildi.