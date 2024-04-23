Kocaeli'nde 23 Nisan coşkusu: TCG Fırtına hücumbotu ziyarete açıldı Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla TCG Fırtına hücumbotu ziyarete açıldı. Gemi, çocukların ilgisini çekti.

AA

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, ülke genelinde çeşitli etkinliklerle kutlanıyor.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde de Bayram dolayısıyla TCG Fırtına hücumbotu, aileleri ile birlikte çocukların ziyaretine açıldı.

Gemi İzmit Marina'da demirledi

Kocaeli'de Bayram kutlamaları kapsamında İzmit Marina'da demirleyen gemi, kent sakinlerinin ilgisini çekti.

Marinaya çocuklarıyla gelenler, etkinlik sayesinde Türk Deniz Kuvvetleri'nin rüzgar sınıfı hücumbotlarından gemiyi yakından görme ve inceleme fırsatı buldu.

Mürettebat gemiyi anlattı

Ziyaretçileri karşılayan mürettebat, geminin hikayesini anlatıp özellikleri hakkında bilgi verdi.

"Farklı duygular hissettik"

TCG Fırtına gemilesine arkadaşlarıyla gereke gezen Sefa Er, geminin özellikleri hakkında bilgi aldıklarını ve ziyaret sırasında farklı duygular hissettiklerini söyledi.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)