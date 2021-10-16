Euro
10.7467
0.69%
Dolar
9.2611
0.91%
Altın
526.09
-0.78%
Borsa
1.41
-0.16%
Bitcoin
569.126
5.53%
EXEN Coin
21.38
-1.11%
15ºC
İstanbul
Yağmur 15 C

    Kocaeli'nde 6 işletmeci gözaltına alındı

    İzmit, Derince ve Körfez ilçelerinde bulunan 6 işletmeye düzenlenen operasyon sonucu birçok kaçak tütün ele geçirildi.
    • İHA
    • 16.10.2021 - 06:15
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Kocaeli'nde 6 işletmeci gözaltına alındı

    Türkiye genelinde kaçakçılara karşı operasyonlar hız kesmeden devam ederken, tacirlere göz açtırılmıyor.

    Kocaeli'de kaçak tütün ticareti yapıldığı tespit edilen 6 iş yerine, polis ekiplerince operasyon düzenlendi.

    6 MEKAN SAHİBİ GÖZALTINA ALINDI

    İzmit, Derince ve Körfez ilçelerinde bulunan 6 iş yerine yapılan aramalarda 23 kilo kıyılmış tütün, 10 kilo nargile tütünü, 22 bin 200 adet içi tütün dolu makaron, 55 bin 200 adet gümrük kaçağı boş makaron, bir adet makaron dolum makinesi ve bir adet kompresör ele geçirildi.

    Olayla ilgili 6 iş yeri sahibi ise ifadeleri alınmak üzere gözaltına alındı.

    Kocaeli nde 6 işletmeci gözaltına alındı #1

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir