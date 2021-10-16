Kocaeli'nde 6 işletmeci gözaltına alındı

İzmit, Derince ve Körfez ilçelerinde bulunan 6 işletmeye düzenlenen operasyon sonucu birçok kaçak tütün ele geçirildi.

Türkiye genelinde kaçakçılara karşı operasyonlar hız kesmeden devam ederken, tacirlere göz açtırılmıyor.

Kocaeli'de kaçak tütün ticareti yapıldığı tespit edilen 6 iş yerine, polis ekiplerince operasyon düzenlendi.

6 MEKAN SAHİBİ GÖZALTINA ALINDI

İzmit, Derince ve Körfez ilçelerinde bulunan 6 iş yerine yapılan aramalarda 23 kilo kıyılmış tütün, 10 kilo nargile tütünü, 22 bin 200 adet içi tütün dolu makaron, 55 bin 200 adet gümrük kaçağı boş makaron, bir adet makaron dolum makinesi ve bir adet kompresör ele geçirildi.

Olayla ilgili 6 iş yeri sahibi ise ifadeleri alınmak üzere gözaltına alındı.