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    Kocaeli’nde çıkan yangın söndürüldü

    Çayırova ilçesinde bulunan bir hurdalıkta yangın çıktı. Bölgeye gelen ekiplerin yoğun müdahalesiyle alevler söndürülürken, olayla ilgili de soruşturma başlatıldı.
    • İHA
    • 22.09.2021 - 01:41
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    Kocaeli’nde çıkan yangın söndürüldü

    Kocaeli’nin Çayırova ilçesinde gerçekleşen yangın kısa süreli korku dolu anlar yaşattı.

    Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan bir hurdalıkta henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı.

    Hurdalıktan yükselen dumanları gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi.

    Kocaeli’nde çıkan yangın söndürüldü #1

    SOĞUTMA ÇALIŞMALARI UZUN SÜRDÜ

    İhbar üzerine adrese çok sayıda itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan itfaiye ekipleri, yangını söndürebilmek için çalışma başlattı.

    Ekiplerin yoğun çalışmalarının ardından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

    Ekipler, daha sonra iş makinesi yardımıyla kaldırılan hurdaların iç kısmında uzun süre soğutma çalışması gerçekleştirdi.

    Polis ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.

    Kocaeli’nde çıkan yangın söndürüldü #2

    Kocaeli’nde çıkan yangın söndürüldü #3

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