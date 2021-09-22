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Kocaeli’nde çıkan yangın söndürüldü

Kocaeli’nde çıkan yangın söndürüldü

Çayırova ilçesinde bulunan bir hurdalıkta yangın çıktı. Bölgeye gelen ekiplerin yoğun müdahalesiyle alevler söndürülürken, olayla ilgili de soruşturma başlatıldı.