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- Kocaeli'nde kaza yapan şoför: Hastaneye gidemem, çalışmam lazım
Kocaeli'nde kaza yapan şoför: Hastaneye gidemem, çalışmam lazım
- İHA
- 16.09.2021 - 00:02
Kocaeli’nin İzmit ilçesinde kaza meydana geldi.
Akpınar Mahallesi yolunda Engin K. (41) idaresindeki özel halk otobüsü, bayır aşağı inerken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde kontrolden çıktı.
ARACIN İÇİNDE SIKIŞTI
Kaldırıma çıkan otobüs, yol kenarında bulunan beton elektrik direğine çarptı. Otobüste yalnız olan sürücü Engin K., araç içerisinde sıkışarak yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
"ÇALIŞMAM LAZIM" DİYEREK HASTANEYE GİTMEK İSTEMEDİ
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ve itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkartılan Engin K., ambulansa taşındı.
Ambulansta hastaneye gitmek istemediğini söyleyen Engin K., sağlık ekiplerine, “Benim çalışmam lazım. Ayağıma baktıracağım sadece. Ben kiracı adamım. Borçlarım var, çalışmak zorundayım” diyerek ambulanstan inmek istedi. Ekipler tarafından ikna edilen Engin K., İzmit Seka Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.