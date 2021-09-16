Kocaeli'nde kaza yapan şoför: Hastaneye gidemem, çalışmam lazım

İzmit ilçesinde beton direğine çarpan halk otobüsü şoförü, "borçlarım var, çalışmam lazım" diyerek hastaneye gitmeyi reddetti. Büyük uğraşlar sonucu yaralı şoför ikna edilerek hastaneye götürüldü.

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde kaza meydana geldi.

Akpınar Mahallesi yolunda Engin K. (41) idaresindeki özel halk otobüsü, bayır aşağı inerken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde kontrolden çıktı.

ARACIN İÇİNDE SIKIŞTI

Kaldırıma çıkan otobüs, yol kenarında bulunan beton elektrik direğine çarptı. Otobüste yalnız olan sürücü Engin K., araç içerisinde sıkışarak yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

"ÇALIŞMAM LAZIM" DİYEREK HASTANEYE GİTMEK İSTEMEDİ

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ve itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkartılan Engin K., ambulansa taşındı.

Ambulansta hastaneye gitmek istemediğini söyleyen Engin K., sağlık ekiplerine, “Benim çalışmam lazım. Ayağıma baktıracağım sadece. Ben kiracı adamım. Borçlarım var, çalışmak zorundayım” diyerek ambulanstan inmek istedi. Ekipler tarafından ikna edilen Engin K., İzmit Seka Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.