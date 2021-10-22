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    Kocaeli'nde kaza yapan sürücünün aracında alkol şişeleri bulundu

    Derince ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucunda 3 kişi yaralandı. Bölgede inceleme yapan polisler, bir sürücünün alkollü olduğunu tespit etti.
    • İHA
    • 22.10.2021 - 23:34
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    Kocaeli'nde kaza yapan sürücünün aracında alkol şişeleri bulundu

    Kocaeli'nin Derince ilçesinde korkunç bir kaza meydana geldi.

    Sırrıpaşa Nato Caddesi ve Harmantarla Sokak kesişiminde, Nato Caddesi'nden Gaffar Okkan Caddesi'ne dönmek için manevra yapan Ercan G. idaresindeki otomobil, Muhammet T. idaresindeki otomobille çarpıştı.

    ARAÇTA ALKOL ŞİŞELERİ BULUNDU

    Çarpışmanın etkisiyle iki araçta bulunan 3 kişi hafif şekilde yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Yardım ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar, ambulansla Derince Eğitim, Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

    Kazada aracında içki şişeleri bulunan Ercan G. adlı sürücünün alkollü olduğu iddia edildi.

    Polis ekipleri kaza hakkında inceleme başlattı.

    Kocaeli nde kaza yapan sürücünün aracında alkol şişeleri bulundu #1

    Kocaeli nde kaza yapan sürücünün aracında alkol şişeleri bulundu #2

    Kocaeli nde kaza yapan sürücünün aracında alkol şişeleri bulundu #3

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