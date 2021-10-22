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Kocaeli'nde kaza yapan sürücünün aracında alkol şişeleri bulundu

Kocaeli'nde kaza yapan sürücünün aracında alkol şişeleri bulundu

Derince ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucunda 3 kişi yaralandı. Bölgede inceleme yapan polisler, bir sürücünün alkollü olduğunu tespit etti.