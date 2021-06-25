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    Kocaeli'de vatandaşlar müsilaja aldırmadan denize girdi

    İzmit Körfezi'nde etkili olan müsilajı temizleme çalışmaları sürerken, sıcak havayı fırsat bilen bazı vatandaşlar müsilaja rağmen denizde yüzdü.
    • DHA
    • 25.06.2021 - 15:24
    • Güncelleme : 25.06.2021 - 15:37
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    Kocaeli'de vatandaşlar müsilaja aldırmadan denize girdi

    Marmara Denizi'ni saran müsilajı temizlemek için çalışmalar hız kesmeden devam ediyor.

    Başlatılan Marmara Denizi Eylem Planı kapsamında, belediye ve vatandaşların destek verdiği temizleme çalışmaları İzmit Körfezi'nde sürdürülüyor.

    Ancak tüm temizlik çalışmalarına rağmen müsilaj tekrar görülmeye başlıyor.

    MÜSİLAJA RAĞMEN DENİZE GİRDİLER

    Kocaeli'nin Darıca ilçesi Bayramoğlu Plajı'nda deniz yüzeyi belirli aralıklarla müsilajla kaplandı.

    Hava sıcaklığı 29 dereceye ulaşınca sıcaktan bunalan vatandaşlar kendilerini sahile attı.

    Vatandaşlar müsilaj kaplı denizde yüzdü.

    Kocaeli de vatandaşlar müsilaja aldırmadan denize girdi #1

    ELLERİYLE UZAKLAŞTIRDILAR

    Müsilaj parçalarından rahatsız olan bazı vatandaşlar ise elleriyle uzaklaştırıp yüzmeye devam etti.

    Kocaeli de vatandaşlar müsilaja aldırmadan denize girdi #2

    "YAPIŞKAN BİR MADDE"

    Gidecek yerleri olmadıkları için mecburen müsilaj olan bölgede denize girdiklerini söyleyen Abdülkerim Koç, "Yüzüyoruz, gidecek yerimiz yok.

    Darıca sahili yasaklandı, sadece Bayramoğlu Plajımız kaldı. Sabah saatlerinde çok güzeldi deniz tertemizdi.

    Rüzgardan sonra bir anda deniz yüzeyinde oluştu. Ne yapalım gidecek yerimiz yok. Mecburen burada yüzmek zorunda kalıyoruz.

    Ellerimizle dağıtıp üzerimize yapışmasını önlemeye çalışıyoruz. Yapışkan madde, biz uzak durmaya çalışıyoruz.” dedi.

    Kocaeli de vatandaşlar müsilaja aldırmadan denize girdi #3

    "DENİZİN İÇİ ÇOK PİS"

    Sevim Soylu ise "Denizin içi çok pis ve kötü. Böyle olacağını tahmin etmedik. Çocuğun sırtı simsiyah olmuş.

    Arada sırada buraya geliyoruz. Daha önce böyle bir olayla karşılaşmamıştık. İlk defa böyle bir denizde yüzüyoruz." diye konuştu.

    Kocaeli de vatandaşlar müsilaja aldırmadan denize girdi #4

    Kocaeli de vatandaşlar müsilaja aldırmadan denize girdi #5

    Kocaeli de vatandaşlar müsilaja aldırmadan denize girdi #6

    Kocaeli de vatandaşlar müsilaja aldırmadan denize girdi #7

    Kocaeli de vatandaşlar müsilaja aldırmadan denize girdi #8

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