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    Kocaeli'nde yavru köpek su kanalına düştü

    Anne köpek su kanalına düşen yavrusu kurtarılıncaya kadar başından ayrılmadı. İtfaiye ekipleri tarafından kurtarılan yavru köpek, annesine teslim edildi
    • 09.05.2022 - 13:12
    • Güncelleme : 09.05.2022 - 13:18
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    Kocaeli'nde yavru köpek su kanalına düştü

    Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, Anneler Günü’nde bir iş yerinin önündeki mazgallar üzerinde bekleyen köpek vatandaşların dikkatini çekti.

    Mazgala yaklaşan vatandaşlar, yavru köpeğin su kanalına düştüğünü ve çıkamadığını görünce durumu Kocaeli Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerine bildirdi.

    Anne köpek yavrusunun kurtarılmasını bekledi

    İhbarın ardından bölgeye gelen itfaiye ekipleri, sesi takip ederek kanal içinde betonun altından duran köpek yavrusunu fark etti. Matkapla betonu delerek hayvana ulaşan ekipler yavru köpeği kurtardı. Anne köpek ise bölgeden ayrılmayarak yavrusunun kurtarılmasını bekledi.

    Annesine kavuşma anı yürekleri ısıttı

    AA'nın haberine göre, kurtarılan köpek yavrusu annesinin yanına bırakıldı. Anne köpeğin yavrusuyla kavuşma anı yürekleri ısıttı.

    Kocaeli nde yavru köpek su kanalına düştü #1

    Kocaeli nde yavru köpek su kanalına düştü #2


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