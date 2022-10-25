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    Kocaeli'deki Yuvacık Barajı'nın su seviyesi yüzde 28'e düştü

    Başiskele'deki Yuvacık Barajı'nda su seviyesi yüzde 28'e düştü. İçme suyu ihtiyacının büyük bölümünün karşılandığı Yuvacık Barajı'na Sapanca'dan takviye yapılıyor.
    • 25.10.2022 - 10:37
    • Güncelleme : 25.10.2022 - 12:00
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    Kocaeli'deki Yuvacık Barajı'nın su seviyesi yüzde 28'e düştü

    Kocaeli Başiskele'de bulunan Yuvacık Barajı, kentin içme suyu ihtiyacının büyük bölümünü karşılıyor.

    Yuvacık Barajı'nın, son günlerde yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kaldığı tespit edildi.

    Su seviyesi yüzde 28'e düştü

    Başiskele'de bulunan 51 milyon metreküp kapasiteli Yuvacık Barajı'nda, mevsim şartlarına bağlı su seviyesi düştü.

    Kocaeli Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (İSU) resmi internet sitesindeki verilere göre, barajdaki su seviyesi, 14 milyon 340 bin metreküp azalarak yüzde 28'e düştü.

    Kocaeli deki Yuvacık Barajı nın su seviyesi yüzde 28 e düştü #1

    Su altındaki köprüler göründü

    Baraj yapıldıktan sonra su altında kalan, köyleri birbirine bağlayan köprüler de gün yüzüne çıktı.

    Sapanca Gölü’nden takviye

    İHA'nın haberine göre, barajda su seviyesinin daha alt seviyelere düştüğü zamanlarda Sapanca Gölü’nden takviye yapılıyor.

    Kocaeli deki Yuvacık Barajı nın su seviyesi yüzde 28 e düştü #2

    Kocaeli deki Yuvacık Barajı nın su seviyesi yüzde 28 e düştü #3

    Kocaeli deki Yuvacık Barajı nın su seviyesi yüzde 28 e düştü #4

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