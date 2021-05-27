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Kocaelispor Sakaryaspor maçı ne zaman, saat kaçta? 2. Lig play-off finali hangi kanalda?

Kocaelispor Sakaryaspor maçı ne zaman, saat kaçta? 2. Lig play-off finali hangi kanalda?

Kocaelispor ve Sakaryaspor, TFF 1. Lig’e yükselen son takım olmak için play off final mücadelesinde karşı karşıya geliyor. Peki, Kocaelispor Sakaryaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?