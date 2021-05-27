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- Kocaelispor Sakaryaspor maçı ne zaman, saat kaçta? 2. Lig play-off finali hangi kanalda?
Kocaelispor Sakaryaspor maçı ne zaman, saat kaçta? 2. Lig play-off finali hangi kanalda?
- Haber Merkezi
- 27.05.2021 - 11:41
TFF 2. Lig play-off finali tarihi bir derbiye sahne olacak.
2. Lig Play-Off yarı final maçında Hekimoğlu Trabzon'u eleyen Kocaelispor ile Kırşehir Belediyespor'u saf dışı bırakan Sakaryaspor, final maçında karşı karşıya gelecek.
Uzun zamandır TFF 1. Lig'den uzak kalan Marmara bölgesinin iki ezeli rakibi Kocaelispor ve Sakaryaspor'un karşı karşıya geleceği final maçı, futbolseverler tarafından merak ve heyecanla bekleniyor.
2. Lig Play-Off finalinde Hekimoğlu Trabzon'u eleyen Kocaelispor ile Kırşehir Belediyespor'u saf dışı bırakan Sakaryaspor, final maçında karşı karşıya gelecek.
Milyonlarca futbolseverin merakla beklediği dev derbi ile ilgili ayrıntılar merak ediliyor. Kocaelispor-Sakaryaspor 2. lig play-off final maçı ne zaman, saat kaçta sorusunun yanıtı araştırılıyor.
Peki Kocaelispor-Sakaryaspor 2. lig play-off final maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Kocaelispor Sakaryaspor maçı hakkında bilgiler...
KOCAELİSPOR SAKARYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Ezeli rakipler Kocaelispor-Sakaryaspor 2.lig play-off final maçı, 28 Mayıs 2021 Cuma günü Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak. Dev derbi, saat 20:00'de başlayacak ve Misli.com'dan canlı olarak izlenebilecek.
Kocaelispor-Sakaryaspor maçında kazanan takım uzun bir aranın ardından TFF 1. Lig'de mücadele etmeye hak kazanacak.