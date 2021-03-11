Kocakarı soğukları (Berdül'acüz) nedir, ne zaman başlıyor? Kocakarı soğuğu ismi nereden geliyor?

Halk takvimine göre, 11 Mart’ta Berdül'acüz olarak da bilinen Kocakarı Soğukları dönemi başlar. Peki kocakarı soğuğu nedir, adı nereden geliyor? İşte detaylar..

Türkiye'de halk arasında daha çok "kocakarı soğukları" adıyla anılan berdül acüz soğukları, 11 Mart itibariyle görülmesi nedeniyle merak konusu oldu.

Kocakarı soğukları, mart ayı içerisinde yaşanır. Bu dönemde yoğun yağış ve fırtınalar hüküm sürer. Soğuk geçen bir haftanın ardından bahar resmen gelir.

Kocakarı soğukları hikayesi hakkında çeşitli rivayetler de vardır. Peki, kocakarı soğukları nedir? Adı nereden geliyor? İşte detaylar..

KOCAKARI SOĞUĞU (BERDÜL ACÜZ) NEDİR?

Halk dilinde "kocakarı soğukları” olarak da bilinen Berdül'acüz aslında oldukça anlamlı bir benzetmeden geliyor.

"Acüz" omurgamızdaki "kuyruk sokumu" dediğimiz son kemiğin ismi. Yani soğuğun kuyruk sokumuna kadar hissedilmesinden dolayı böyle bir benzetme söz konusu.

Bu kelime Arapça’da kocakarı manasına gelen "acüze" sözcüğü ile karıştırılınca, bir de üstüne bu soğuklarda çok fazla yaşlı kadının hayatını kaybetmesi söz konusu olunca deyim halkın ağzına "kocakarı soğukları" olarak kalmıştır.

Bir rivayete göre Âd kavmini helak eden rüz­gâr bu günlerde ortaya çıkmıştır. Arap folklorunda "eyyâmü'l-acüz" (yaşlı kadın günleri) denilen bu yedi günün adları şöy­ledir: Sın, sınnebr, vebr, el-âmir. el-mül-temir, el-mu'ailil, mutfi'l-cemr.

Arap kaynaklarına göre kâhin olan yaş­lı bir Arap kadını kış mevsiminin sonla­rında ortaya çıkan bu soğukları önce­den haber verdiğinden ona nisbetle bu günler berdü'l-acûz diye adlandırılmış­tır.

KOCAKARI SOĞUKLARI NE ZAMAN?

Mart ayının ortalarında normallerin altındaki soğuk havanın sürdüğü 7 günün genel adı Berdül'acüz olarak bilinir.

Her ne kadar kışın en sert hissedildiği dönem olsa da baharın ayak seslerini duyuran, Berdül'acüz 11-17 Mart arasında yaşanıyor.