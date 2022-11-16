Kocasını ve çocuklarını bırakıp 15 yaşındaki çocuğa kaçtı

Esra Erol'da programına karısını aramak için katılarak, eşinin TikTok'ta tanıştığı 15 yaşındaki çocuğa kaçtığını söyledi. Eşi ise "15 yaşındaki Şahin, evdeki kocamdan iyi" diyerek hayrete düşürdü.

Kahramanmaraş'ta ikamet eden Hasan Akbulut'un 23 yaşındaki 4 çocuk sahibi eşi Gülizar Akbulut, TikTok'ta tanıştığı 15 yaşındaki çocuğa kaçtı.

Hasan Akbulut, 4 çocuğunu hiçe sayarak arkasına bakmadan Şanlıurfa'da yaşayan 15 yaşındaki çocuğa kaçan Gülizar Akbulut'u bulmak için Esra Erol programına başvurdu.

Geçirdiği bir kaza nedeniyle tekerlekli sandalye ile programa katılan Hasan Akbulut, karısının bulunması için Esra Erol'dan yardım istedi.

"Annem aradı eşimin kaybolduğunu söyledi"

Adana'da tedavi gören Hasan Karabulut, "Ameliyat nedeniyle Adana'daydım. Büyük bir kaza geçirdim. 2 ay hastanede yattım. Eşim bu süreçte ailemle Kahramanmaraş'ta idi. Bir gün annem aradı, eşimin kaybolduğunu söyledi." şeklinde konuştu.

En küçük çocuklarının 6 aylık olduğunun altını çizen Hasan Akbulut, eşi ile konuşmak ve onu dinlemek istedi.

"15 yaşındaki Şahin, evdeki kocamdan iyi"

Hasan Akbulut, canlı program esnasında karısıyla telefonda konuştu. ''Evet 15 yaşındaki Şahin'e kaçtım.'' diyen Gülizar, ''Ben burada sığınmacı olarak kalıyorum. Evlendim evleneli şiddet görüyorum.'' dedi ve konuşmanın devamında "15 yaşındaki Şahin, evdeki kocamdan iyi." diyerek stüdyodaki ve ekran başındaki izleyicileri hayrete düşürdü.

TikTok uygulamasından tanıştığı çocuğa kaçtı

Esra Erol , ''Kaçtığınız kişi bir ergen. Farkında mısınız? Ergenliğe girmiş biri.'' diyerek sitemini dile getirdi.

Gülizar ise, ''Evdeki kocamdan iyi kendisi. Kendisiyle internetten, TikTok'tan tanıştık." diyerek stüdyodakileri ağzı açık bıraktı.

Çocuğun babası canlı yayına bağlandı

Gülizar Karabulut'un TikTok'tan tanışıp yanına kaçtığı 15 yaşındaki Şahin'in babası canlı yayın bağlandı ve sözlerinde "Gülizar bizim evde. Oğlumla tanışıp, görüşmüşler." ifadelerini kullandı.

Esra Erol, 2006 doğumlu olan Şahin'in babasına oğlunun Gülizar'dan yaşça küçük olduğunu ve reşit olmadığını belirterek "Bu durumun farkında mısınız?" diye sordu.

Babası ise, "Durumu Gülizar ile oğlum kabul ettikten sonra benim yapabileceğim bir şey kalmıyor, bir baba olarak." ifadelerini kullandı.

"Gülizar yalan söylüyor"

Bunun üzerine Gülizar Akbulut'un ağabeyi canlı yayına bağlanarak kız kardeşinin yalan söylediğini dile getirdi ve "Gülizar yalan söylüyor. Ben evliliği sürecinde hep arayıp sordum. Şiddet görüyorsan seni alıp götüreyim dedim, mutlu olduğunu söyledi. Hep yanındayım." şeklinde konuştu.