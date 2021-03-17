İşten çıkarmanın yasak olduğu pandemi döneminde, birçok işverenin Kod 29 aracılığıyla çalışanlarını işten çıkardığı iddia edildi. Peki, Kod 29 nedir? Kod 29 işten çıkarma ne demek?

Koronavirüs pandemisi nedeniyle istihdamın olumsuz etkilenmemesi için işten çıkarma yasağı getirildi. Ancak bu dönemde, birçok işverenin Kod 29'u gerekçe göstererek çalışanlarını işten çıkardığı iddia edildi.

Peki, Kod 29 nedir? Kod 29 işten çıkarma ne demek? Kod 29 nasıl kullanılır? İşte, Kod 29 ile ilgili bilgiler.

KOD 29 NEDİR?

Kod 29, SGK işten ayrılış kodlarına göre, "İşveren tarafından işçinin ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırı davranışı nedeni ile fesih" anlamına gelmektedir.

İşverenin çalışanını bu kod ile çıkarabilmesi için işçinin, 4857 sayılı İş Kanununun 25/2 bendi kapsamında belirtilen fiillerden birini işlemesi gerekmektedir.

Kod 29 ile işten çıkarılan çalışan kıdem tazminatı, işsizlik maaşı ve ihbar tazminatı gibi haklardan yararlanamamaktadır.

KOD 29 NASIL KULLANILIR?

Kod 29, meşru kabul ettirilmeye çalışılan ağır çalışma koşullarının işçi tarafından kabul edilmemesinin "meşru" bir işten çıkarma gerekçesi sayıldığını göstermektedir.

29 kodu ile işten çıkarmalara karşılık işçi, gösterilen gerekçenin geçerli olmadığını düşünüyorsa fesih bildiriminin yazılı tebliği tarihinden itibaren bir ay içerisinde işverene karşı, iş mahkemesinde 'İşe İade Davası' açabilmektedir.