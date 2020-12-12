Kodlu adres sistemi nedir? Adres kodu nasıl alınır? Kodlu adres sistemi ne zaman başlıyor?

Kodlu adres sistemi nedir? Adres kodu nasıl alınır? Kodlu adres sistemi ne zaman başlıyor?

Kargo firmalarının adres bulamama sorunları artık tarihe karışıyor. Yeni geliştirilen kodlu adres sistemi ile adres bulmak kolaylaşacak. Peki kodlu adres nedir, adres kodu nasıl alınır?

Yeni çıkan uygulamayla artık kargocuların ev bulmama durumları söz konusu olmayacak. Her vatandaşın bir adres kodu olacak.

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü Adres Daire Başkanı Levent Yazıcı, “Vatandaşlar TC kimlik numarası ve açık adresini söylerken tedirgin oluyor. Bu projeyle 20-66-80-308 diyecek, dokuz rakam bu kadar, ‘adres kodu’ başka hiçbir şeye ihtiyacınız yok” dedi.

Peki, kodlu adres sistemi nedir, nasıl alınır, ne zaman başlayacak? İşte detaylar..

KODLU ADRES SİSTEMİ NEDİR?

Kodlu adres sistemi 9 rakamdan oluşuyor ve başka hiçbir şeye ihtiyacınız kalmıyor. Herhangi bir yere gittiğinizde bu kodu belirtmeniz yeterli. Açık adres vermek yerine bu kod sayesinde tüm bilgileriniz sistemde görünmüş olacak.

Örneğin PTT ile biri size gönderim yapacak, gönderen kişinin sizin açık adresinizi belirtmesine gerek yok sadece bu kodu söylemesi yeterli olacak.

Çocuğunuzu okula yazdırırken artık adres kodunuzu vereceksiniz.

ADRES KODU NASIL ALINIR?

Test aşamasında olan uygulama henüz tamamlanmadı. Uygulama tamamlandığında e-Devlet üzerinden erişime sunulacak. Aynı zamanda Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’nün intenet sitesinden de adres kodunuzu öğrenebileceksiniz.







