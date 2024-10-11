Haber Merkezi

Türkiye, günlerdir gıda skandallarıyla çalkalanıyor.

Son dönemde denetimlerini sıklaştıran Tarım ve Orman Bakanlığı, çok sayıda gıda firmasını taklit ve tağşiş listesiyle ifşa ediyor.

Sürekli güncellenen bakanlık listesinde taklit-tağşiş yapılan ve sağlığı tehlikeye düşürebilecek gıdalar kullanan firmaların arasına yüzlerce şubesi olan Köfteci Yusuf da girdi.

Köfteci Yusuf'ta satılan köfte ve dönerde domuz eti çıktı.

HAKKINDAKİ İDDİALARLA İLGİLİ UZUN BİR VİDEO ÇEKTİ

Ortaya çıkan skandalın ardından Köfteci Yusuf'un sahibi Yusuf Akkaş'tan bir açıklama geldi.

Yaklaşık 35 dakikalık videoda Akkaş, kaçtığına yönelik iddiaları reddetti.

Yabancı bir firma olsalardı kendisine bu kadar kolay dokunulmayacağını öne süren Akkaş, "Birileri bizi çok güçlü gibi anlatıyor. Benim öyle bir gücüm olsa buradan numune de alınmazdı, böyle sonuçlar da çıkmazdı. Siyasi ilişkilerim olsa da bu kadar kolay dokunamazlar diye düşünüyorum. Bir mafya bağlantımızın olması bize pozitif yansır mı? Bu şirket hiç buralara bulaşmadan bir yerlere geldi. Yusuf nasıl ucuz satıyor? Arkadaşlar biz ucuz satmıyoruz. Diğerleri pahalı satıyor. Hiç maddi kazanç sağlamayacağımız bir şeyi ürüne katmak, mantıklı mı sizce? Böyle bir şey yok, asla yok." dedi.

"HER GÜN FABRİKADAYIM, NEREYE KAÇACAĞIM?"

Birçok büyük şirketten ortaklık teklifi aldıklarını ama bunları kabul etmediklerini belirten Yusuf Akkaş, "Ben bu şirketin hızla büyüyeceğine inandığım için halka arz etmedim." dedi.

Domuz eti skandalının ardından yurt dışına kaçtığı iddialarına da cevap veren Akkaş, "Ben 28 yıldır buradayım. Şu 45 gündür de azıcık vicdan ya bu adam nerededir? Ara fabrikadan birini ben evet fabrikadayım. Her gün fabrikadayım. Her gün işimdeyim. Nasıl nerede olabilirim ki? Yüzümde bir kara mı var, bir yerlere kaçacağım ben? 12.000 kişilik emekçimin emeklerini bırakıp gidebilecek bir insana benziyor muyum?" şeklinde konuştu.

"TUZAK KURANLARI ALLAH GÖRÜYOR: GÜÇLENEREK ÇIKACAĞIZ"

Bu durumdan güçlenerek çıkacaklarını da sözlerine ekleyen Akkaş, "Biz çok çok ahlaklı emekleriyle gıdım gıdım para kazanmaya uğraşan emekçi bir şirketiz. Bugüne kadar bir sürü oyun oynadıkları insanlar çok kolay emeksiz para kazanıyor olabilirler. Onların belini bükmüş olabilirler, bileklerini bükmüş olabilirler ama çok yanlış insana çattılar. Allah'ın sevgili kuluna çattılar. İçerisinden hayır doğacak, güçlenerek çıkacağız. Çok eminim, çok eminim. Çok şükür ve gerçekten yani hani derler ya tuzak kuranların tuzaklarını Allah görüyordur. Allah'ın da bir düşündüğü vardır değil mi? Çok şükür bakın beklememiz bile işimize belki de yaradı. Çünkü biz devletin adaletine güveniyoruz. Biz davanın sonucunu bekliyoruz ve biz bunu kazanacağımıza çok inanıyoruz. Azıcık teknik bilgisi olanlar bu işten alınan insanlar oradaki hataları yanlışlıkları zaten görüyorlar." ifadelerine yer verdi.

BİR ŞUBESİNDE YAŞANAN OLAYI ANLATTI

Sözlerine devam eden Akkaş, Denizli şubesinde yaşanan bir olayı aktardı.

Akkaş, şubelerine zabıtaların baskın yapmaya başladığını, ama görevlilerin de bu durumdan memnun olmadığın iddia etti.

Denizli şubesini 25 kişilik bir zabıta ekibinin baskın yapmasına sert çıkan Akkaş, "25 kişi zabıta şubemizi basıyor. Biz burada yemek yiyoruz, birazdan sivil kıyafetlerimizi giyerek burada yemek yiyeceğiz diyorlar. 25 kişi bir dükkana niye gönderilsin? 25 kişi ne buldu? Tutanaklara yazıyorlar ki domuz eti arandı. Bu olay Denizli şubemde oldu." dedi.

NASIL DAHA UCUZA SATTIĞINI RAKAMLAR VEREREK ANLATTI

Daha sonra diğer firmalara göre daha uyguna satış yapmasıyla ilgili konuşan Yusuf Akkaş, rakamlar vererek bazı maliyetlerden bahsetti.

Akkaş, "Köfteci Yusuf’un vizyonu nedir? Neden ve nasıl ucuz satıyoruz? Arkadaşlar biz ucuza değil diğerleri çok pahalıya satıyor. Bugün 280 liraya karkas dana alıyorsunuz. En iyi danayı 280 liraya 350-400 kilo arası alabiliyorsunuz. Yüzde 13-15 kemik çıkar, 330 lira çıplak kemiksiz etin maliyeti. Bu etin içinde yüzde 6 değerli etler var. Değerli etten kastımız, bonfile, antrikot, biftek. Bunlar 600-700 hatta kilosu bin liraya kadar satılan ürünler. Sonra yüzde 13-14 de beşli set var, bunlar da 500-600-650 lira bandında satılan etler. Diğer kalan etleri ortalamada kilosunu 300 liraya düşürüyor. Normal etin maliyeti 300 liraya geliyor. Görüyoruz sosyal medyada birileri hesap yapıyor, nasıl kıymadan daha ucuz satıyor diye. Efendim, köfte zaten yağ oranı yüksek içinde et, ekmek, soğan ve baharat olan bir ürün. Günün sonunda içindeki ekmek ve soğan etten daha uygun fiyata geliyor. Bir kilo kıymanın başlangıcı 300 liraysa zaten köfte bir tık daha altında olmalı. 300 lira maliyetimiz var. Bizi diğer firmalardan ayıran diğer şey ise biz arada aracısız çalışan bir firmayız. Kurgumuzu böyle yaptık. Bir sürü kişi belki de diyor ki burası bilinçsiz şekilde yönetiliyor. Köfteci Yusuf firması yalın, basit ve verimli bir işletme." şeklinde konuştu.

"BİZİM 300 LİRADA KALDIĞIMIZ YERDE RAKİP 460 LİRAYA ÇIKIYOR"

Köfteci Yusuf firmasının sahibi Yusuf Akkaş, son olarak şunları söyledi: