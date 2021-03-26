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- Kokain çektiği görüntüler ortaya çıkan Kürşat Ayvatoğlu gözaltına alındı
Kokain çektiği görüntüler ortaya çıkan Kürşat Ayvatoğlu gözaltına alındı
Ankara Emniyet Müdürlüğü, direksiyonda kokain çektiği görüntüler sosyal medyada paylaşılan Kürşat Ayvatoğlu'nun gözaltına alındığını duyurdu.
- Haber Merkezi
- 26.03.2021 - 13:41
- Güncelleme : 26.03.2021 - 13:47
Twitter'da paylaşılan bir görüntü, gündeme oturdu.
Lüks aracını yolun kenarına çeken kişi, kokain çekti.
Araçtaki üçüncü kişi o anları saniye saniye kameraya kaydetti.
Sosyal medyada paylaşılan görüntülerin ardından, kokain çektikten sonra direksiyonda yoluna devam eden kişinin Kürşat Ayvatoğlu olduğu öğrenildi.
GÖZALTINA ALINDI
Hızla yayılan görüntülerin ardından emniyet de harekete geçti.
Ankara Emniyet Müdürlüğü konuyla ilgili açıklama yaptı.
Açıklamada, Kürşat Ayvatoğlu'nun ekipler tarafından gözaltına alındığı belirtildi.
Sosyal medyada Kürşat Ayvatoğlu'nun mal varlığına ilişkin paylaşımlar da yapıldı.