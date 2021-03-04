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    Köksal Öztürk'ten başsağlığı mesajı

    Trabzon Platformu Başkanı Köksal Öztürk, Tatvan kırsalında şehit olan 9 asker ve Korgeneral Osman Erbaş'ın yakınlarına başsağlığı diledi.
    • Haber Merkezi
    • 04.03.2021 - 21:15
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    Köksal Öztürk'ten başsağlığı mesajı

    Türkiye, Bitlis'ten gelen acı haberle sarsıldı.

    Bingöl'den kalkış yapan askeri helikopterin Tatvan kırsalında kaza kırıma uğraması sonucu 10 askerimiz şehit oldu, 3 askerimiz yaralandı.

    KORGENERAL OSMAN ERBAŞ DA ŞEHİT DÜŞTÜ

    Şehit askerlerimizin arasında Elazığ 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş'ın da olduğu açıklandı.

    ÖZTÜRK: KIYMETLİ DOSTUM VE SİLAH ARKADAŞLARINA ALLAH'TAN RAHMET DİLERİM

    Trabzon Platformu Başkanı Köksal Öztürk, yayınladığı başsağlığı mesajında şunları söyledi:

    "Bingöl'den Tatvan'a giderken helikopter kazasında şehit olan kıymetli dostum, Korgeneral Osman Erbaş ve silah arkadaşlarına cenab-ı Allah'tan rahmet dilerim. Kederli ailelerine Allah sabır versin.Aziz Türk milletinin başı sağolsun. "

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