Kolombiya, TB3'ü incelemek için Türkiye'ye heyet gönderiyor

AA & Ensonhaber

Kolombiya basınında yer alan bilgilere göre, ülke, yüksek irtifa kapasitesine ve gelişmiş otonom özelliklere sahip insansız hava araçlarına giderek daha fazla ilgi gösteriyor. Bu doğrultuda, Kolombiya Hava Kuvvetleri, envanterini güçlendirme hedefiyle yeni nesil hava araçlarını değerlendirmeye başladı.

Bu kapsamda, Kolombiya Hava Kuvvetleri'nden üst düzey subaylardan oluşan bir heyet, Bayraktar TB3’ün teknik özelliklerini yakından incelemek ve detaylı bilgi almak amacıyla Türkiye’ye bir ziyaret gerçekleştirecek.

DÜNYADA BİR İLK: BAYRAKTAR TB3'ÜN KISA PİSTLİ GEMİ BAŞARISI

Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen Bayraktar TB3, kısa pistli gemilere inip kalkabilen ilk silahlı insansız hava aracı (SİHA) olarak dünya havacılık tarihinde bir dönüm noktası oluşturdu. Ocak ayında ROKETSAN’ın MAM-T mühimmatıyla gerçekleştirilen ilk atış testinde hedefi tam isabetle vurmayı başaran TB3, etkileyici kabiliyetleriyle dikkat çekiyor.

19 Kasım 2024’te TCG Anadolu’nun 12 derece eğimli kısa pistinden başarıyla havalanan Bayraktar TB3, Ege ve Akdeniz’in birleşim noktasında 46 dakikalık tarihi bir test uçuşu gerçekleştirdi. Aynı kısa piste hiçbir iniş destek sistemi kullanmadan emniyetli bir şekilde iniş yaparak küresel ölçekte bir ilke imza attı.

Deniz platformlarına uyumlu operasyonel kabiliyetleriyle öne çıkan TB3, Çanakkale açıklarında gerçekleştirilen ikinci uçuş testinde de TCG Anadolu’dan iki kez daha iniş-kalkış yaparak tüm test parametrelerini başarıyla yerine getirdi. Ortalama 20 bin feet irtifada icra edilen bu test uçuşlarında üstün performans sergileyen milli SİHA, gemi konuşlu operasyon kabiliyetini bir kez daha kanıtladı.

UZAKTAN KONTROL YETENEĞİ VE CAYDIRICI GÜCÜYLE FARK YARATIYOR

Bayraktar TB3, sahip olduğu görüş hattı ötesi haberleşme kabiliyeti sayesinde çok uzun mesafelerden kumanda edilebiliyor. Bu özellik, ona keşif, gözetleme, istihbarat ve taarruz görevlerinde denizaşırı operasyon yapabilme avantajı sağlıyor. Taşıdığı akıllı mühimmatlarla kritik hedefleri etkili şekilde vurabilen TB3, kullanıcısına stratejik caydırıcılık kazandırarak sahada önemli bir güç çarpanı haline geliyor.

Öte yandan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın geçtiğimiz hafta gerçekleştirdiği Endonezya ziyareti sırasında Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar ile Republikorp Kurucusu Norman Joesoef arasında dikkat çekici bir anlaşma imzalandı. “Bayraktar TB3 ve Bayraktar AKINCI İhracatına Yönelik Ortak Üretim Anlaşması” kapsamında, Bayraktar TB3’ün ilk ihracatı Endonezya’ya gerçekleştirilecek.