Komandolar, Batman'dan Suriye'ye uğurlandı

Suriye Görev Gücü için görevlendirilen komandolar, dualar eşliğinde Mebruka'ya gönderildi.

Türkiye, Suriye'de terörden arındırdığı bölgelerde huzur ve güvenliği sağlamayı sürdürüyor.

Suriye'nin Mebruka bölgesinde görev yapacak 69 komando için İl Jandarma Komutanlığı'nda tören düzenlendi.

"YOLUNUZ VE BAHTINIZ AÇIK OLSUN"

Batman İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Hakan Başkaya, törende yaptığı konuşmada, "Çıktığınız yolda aileleriniz bize emanettir, bunu böyle bilin. Göreviniz mübarek, yolunuz ve bahtınız açık olsun." dedi.

YAKINLARIYLA VEDALAŞTILAR

Askeri personelin yaptığı komando yemininin ardından dua edildi.

Törenden sonra yakınlarıyla vedalaşan komandolar, görev yerlerine hareket etti.