Komandolar Cumhuriyet Bayramı'nda zeybek gösterisi yaptı Cumhuriyet Bayramı kutlamalarında komando birliği tüfekleriyle gösteri yaparak, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün oynadığı zeybek oyununu oynadı.

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İHA

Türkiye'nin her yerinde olduğu gibi Kastamonu’da da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri çerçevesinde Cumhuriyet Meydanı'nda tören düzenlendi.

Törende ilk olarak Vali Meftun Dallı ve Kastamonu Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu, törene katılanların ve halkın bayramını kutladı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından bayramın anlam ve önemini belirten konuşmayı Vali Meftun Dallı yaptı.

Konuşmanın ardından öğrenciler tarafından şiirler okundu. Daha sonra okullar halk oyunları gösterilerini sundu.

JAK Timi iple iniş gösterisi yaptı

2021 yılında Kastamonu’nun Bozkurt ilçesinde yaşanan sel felaketinde ve 6 Şubat’ta Kahramanmaraş merkezli depremlerde önemli görevler alarak birçok canın kurtarılmasında görev üstlenen Kastamonu İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Arama Kurtarma (JAK) Timi tarafından iple iniş gösterisi de yapıldı.

Komandolardan zeybek

JAK ekipleri, iniş sırasında dev Türk bayrağı açarak vatandaşları selamladı. Daha sonra Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Komando Bölüğü'nde eğitim gören Jandarma Komanda Timi, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün de oynadığı Ege yöresine ait zeybek oyununu oynadı.

Komandoların zeybek oyunu vatandaşlardan dakikalarca alkış aldı. Ayrıca komandolar, tüfekleriyle gösteri yaparak dosta güven, düşmana korku sardı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)