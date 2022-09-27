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    Komandolar Elazığ’dan Suriye’ye uğurlandı

    Suriye Görev Gücü'nde yer alacak Elazığ Jandarma Komando Tabur Komutanlığı’nda görevli komandolar, dualar eşliğinde Suriye’ye uğurlandı. Uğurlama töreninde duygusal anlar yaşandı.
    • 27.09.2022 - 16:57
    • Güncelleme : 27.09.2022 - 17:09
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    Komandolar Elazığ’dan Suriye’ye uğurlandı

    Teröre karşı kahramanca mücadelesini veren, sınır ötesindeki harekatlarla da dosta güven, düşmana korku salan Mehmetçik, Suriye'deki mazlum halkın barış ve güven içinde yaşamasının en büyük güvencesi olmaya devam ediyor.

    Bu çerçevede 136 komando daha Elazığ İl Jandarma Komando Tabur Komutanlığı’nda uğurlama töreni ile Suriye'ye gönderildi.

    Komandolar, Suriye Görev Gücü'nde görev alacak…

    “Türkiye Cumhuriyeti sınırlarının bekçisi oluyorlar”

    Dualarla Mehmetçikleri uğurlayıp yine aynı şekilde karşılayacaklarını ifade eden Elazığ Valisi Ömer Toraman, “Silahlı Kuvvetlerimizin sınır ötesinde gerçekleştirmiş olduğu başarılı harekatlar neticesinde oluşturulan güvenli bölgeler, kahraman jandarmalarımız ve polislerimize emanet edildi.

    Onlar da bu bölgelerde hem orada yaşayan vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlıyor hem de Türkiye Cumhuriyeti sınırlarının bekçisi oluyorlar. Onların varlıkları sayesinde biz de yurt içerisinde huzur ve barış içerisinde yaşıyoruz.” dedi.

    Komandolar Elazığ’dan Suriye’ye uğurlandı VİDEO

    “Bu ülkenin sırtını yere getirebilecek hiçbir güç yoktur”

    İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Murat Evren ise “Ecdadımız geçmişte içinde bulunduğumuz ortamdan çok daha zor ve ağır şartlarda milletimizin istiklalini koruyup bu cennet vatanı bize nasıl emanet ettiyse, biz de bugün şanlı bayrağımızı göklerde ebediyen dalgalandırmak için her zaman olduğu gibi yılmadan çalışacağız. Biz bu kutsal mücadeleyi inanıyoruz ki kazanacağız.

    Komandolar Elazığ’dan Suriye’ye uğurlandı #1

    Yürüttüğümüz mücadelelerin vatan topraklarımızı, özgürlüğümüzü korumak ve geleceğimize sahip çıkmak için verildiğini aklınızdan çıkarmayınız. Sınırlarımızda yaşadığımız bu sıkıntılı süreçte bizler birbirimize kenetlendiğimiz sürece Allah’ın izniyle bu ülkenin sırtını yere getirebilecek hiçbir güç yoktur.” ifadelerini kullandı.

    Komandolar Elazığ’dan Suriye’ye uğurlandı #2

    Duygusal dakikalar

    İHA'nın haberine göre konuşmaların ardından duygusal dakikalar yaşandı.

    Komandoların yakınları gözyaşlarına boğulurken, hep birlikte dualar edildi.

    Komandolar Elazığ’dan Suriye’ye uğurlandı #3

    Komandolar Elazığ’dan Suriye’ye uğurlandı #4

    Komandolar Elazığ’dan Suriye’ye uğurlandı #5

    Komandolar Elazığ’dan Suriye’ye uğurlandı #6

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    Komandolar Elazığ’dan Suriye’ye uğurlandı #8

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    Komandolar Elazığ’dan Suriye’ye uğurlandı #11

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