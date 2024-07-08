Komandolar Kuzey Irak'ta PKK'nın inine giriyor Komandoların hava hücum harekatı çerçevesinde Irak'ın kuzeyinde zorlu arazi şartlarına indiği sahneler nefesleri kesti.

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Haber Merkezi

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin başarılı operasyonları devam ediyor...

Hem içeride hem de dışarıda yapılan operasyonlar, sonuç vermeye başladı.

Bu operasyonlar sayesinde, sınır güvenliğimiz daha güçlü şekilde sağlanıyor.

Terörle mücadele sürerken, Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yeni bir paylaşım geldi.

Komandoların zorlu araziye inme anları

MSB'nin sosyal medya hesabında, Irak'ın kuzeyinde yürütülen Pençe-Kilit Harekatı'na ilişkin görüntü paylaşıldı.

'Kilit kapanıyor' notuyla paylaşılan görüntülerde, hava hücum harekatında tahliye halatı ile zorlu araziye inen Türk komandoları yer aldı.

Nefes kesen anın paylaşımı sosyal medyada çok sayıda beğeni aldı.

Yazar - Dilay Kaynak