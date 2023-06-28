Komandolar Moray Üs Bölgesinde denetimlerini artırdı Bayramın ilk gününde yollara düşen vatandaşların can güvenliğini sağlamak adına nöbet tutan güvenlik güçleri, araç kontrollerini yaptıktan sonra sürücülere şeker ikram etti.

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İHA

Güvenlik güçleri yurdun birçok noktasında Kurban Bayramı'nda da huzur ve asayişi sağlıyor.

Teröristlerin korkulu rüyası Mehmetçik, vatandaşların bayram tatilini huzur ve güven ortamında geçirmesini sağlamak amacıyla denetimlerini artırdı.

Komandolar, Muş İl Jandarma Komutanlığına bağlı Şenyayla bölgesinde bulunan Şehit Jandarma Üsteğmen İsmail Moray Üs Bölgesinde nöbet tutuyor.

"Bize şeker ve kolonya ikram ettiler"

Bayram tatili dolayısıyla Kulp ilçesinden Muş’a gelen Hasan Yalçın, yol kontrollerinin gerekli olduğunu belirterek, “Jandarma ekipleri bizleri durdurarak emniyet kemeri takmamızı ve hız limitlerine uymamız gerektiğini söylediler. Bize şeker ve kolonya ikram ettiler. Hepsine çok teşekkür ederim.” şeklinde konuştu.

Komandolar, araç kontrollerini yaptıktan sonra sürücülere şeker ikram etti.