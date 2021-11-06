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    Komandolar şehitler anısına Davraz Dağı'na tırmandı

    Komandolar şehitler anısına Davraz Dağı'na tırmandı

    Milli Savunma Bakanlığı, şehitleri anmak için Davraz Dağı'na tırmanan komandoların görüntüsünü Twitter'dan paylaştı.
    • DHA
    • 06.11.2021 - 14:04
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    Türk askeri "Komando Marşı" eşliğinde Davraz Dağı'na tırmanış gerçekleştirerek, şehitleri andı.

    Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada, komandoların, şehitleri anmak için Isparta Eğirdir'de bulunan Davraz Dağı'na tırmandığı bildirildi.

    MEHMETÇİK, KOMANDO MARŞI EŞLİĞİNDE TIRMANARAK ŞEHİTLERİ ANDI

    Tırmanışa, Azerbaycan ve Somalili kursiyerler de dahil 3 bin personelin katıldığı belirtilen açıklamada, "Şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz." ifadesi kullanıldı.

    MSB'nin Twitter hesabında komandoların, "Komando Marşı" eşliğinde tırmanışını gösteren video da paylaşıldı.

    3 bin komando Davraz Dağı'na tırmandı

    AZERBAYCAN VE SOMALİLİ KURSİYLER DE BAYRAK AÇTI

    Videoda, askerlerin dağın zirvesinde Türk, Azerbaycan ve Somali bayrağı açtıkları görüntüler de yer aldı.

    Komandolar şehitler anısına Davraz Dağı na tırmandı #1

    Komandolar şehitler anısına Davraz Dağı na tırmandı #2

    Komandolar şehitler anısına Davraz Dağı na tırmandı #3

    Komandolar şehitler anısına Davraz Dağı na tırmandı #4

    Komandolar şehitler anısına Davraz Dağı na tırmandı #5

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