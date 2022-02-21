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    Komandolar Suriye görevi için yola çıktı

    Canları uğruna vatan nöbetine katılacak olan komandolar, Suriye'de terörden temizlenen El-Bab ilçesine dualarla uğurlandı.
    • DHA
    • 21.02.2022 - 11:24
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    Komandolar Suriye görevi için yola çıktı

    Mehmetçik, hain terör örgütü PKK ile kararlı mücadelesine devam ediyor.

    Batman'da sınır ötesi operasyonlarına katılmak için sabırsızlanan komandolar, bugün Suriye'ye gitmek üzere harekete geçti.

    AİLELER GÖZYAŞLARIYLA UĞURLADI

    Askerler için Sason Komando Tabur Komutanlığı Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Üsçavuş Süleyman Hür Kışlası'nda tören düzenlendi.

    Aileleri, çocukları ve yakınlarıyla kucaklaşarak vedalaşan komandolar duygusal anlar yaşadı.

    GÖREVLERİ 3 AY SÜRECEK

    Kahraman Türk askeri, yaklaşık 3 ay görevlendirildikleri bölgede kalacak.

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