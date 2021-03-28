Komandolardan Azerbaycan Ordusu’na ‘Dağcılık Eğitimi’

Kardeş ülke Azerbaycan’ın seçilmiş komandolarına Mehmetçik tarafından “Dağcılık Eğitimi” verildi.

Ermenistan zaferinin ardından orduyu güçlendirmeye devam eden Azerbaycan, özellikle Türkiye’nin desteğini her daim arkasında hissediyor.

“Tek Millet İki Devlet” parolasıyla çıkılan yolda Türk askeri, mücadeleci ruhunu Azerbaycan askerine de adeta aşılıyor.

Bu kapsamda iki ülkenin ordusuna mensup komandolar, belirlenen tarihlerde düzenlenen tatbikatlarla bir araya geliyor.

DAĞCILIK EĞİTİMİ ALDILAR

Milli Savunma Bakanlığı son olarak Azerbaycan Ordusu’na mensup askerlere Isparta’daki Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığınca “Dağcılık Eğitimi” verildiğini duyurdu.

Eğitime dair birkaç kare ise MSB’nin Twitter hesabından paylaşıldı.