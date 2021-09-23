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    Komandolardan müşterek terörle mücadele tatbikatı

    MSB, Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı'nda "Terörle Mücadele Müşterek Eğitimi ve Tatbikatı" gerçekleştirildiğini duyurdu.
    • AA
    • 23.09.2021 - 21:29
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    Komandolardan müşterek terörle mücadele tatbikatı

    Güvenlik güçlerinin yurt içinde ve dışında hain terör örgütleriyle çetin mücadelesi devam ederken bir yandan da tatbikatlar icra ediliyor.

    Bu kapsamda, Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı'nda "Terörle Mücadele Müşterek Eğitimi ve Tatbikatı" gerçekleştirildiğini bildirdi.

    TATBİKATTAN KARELER

    MSB'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda tatbikattan görüntüler "Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığında, 13-17 Eylül arasında Jandarma Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığından gelen bir Jandarma Komando timinin katılımı ile 'Terörle Mücadele Müşterek Eğitimi ve Tatbikatı' gerçekleştirildi." ifadeleriyle paylaşıldı.

    Komandolardan müşterek terörle mücadele tatbikatı #1

    Komandolardan müşterek terörle mücadele tatbikatı #2

    Komandolardan müşterek terörle mücadele tatbikatı #3

    Komandolardan müşterek terörle mücadele tatbikatı #4

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